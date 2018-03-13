Составлен список напитков, сжигающих жир

Ученые провели ряд исследований и составили список напитков, которые помогают быстро и эффективно сжечь лишний жир. Более того, жидкости, о которых идет речь, дают возможность быстро насытиться.

Оказалось, что желающим похудеть следует, во-первых, употреблять овощные соки, причем делать это исключительно в течение пятнадцати минут после их приготовления, передает "Свободная пресса". Кроме того, необходимо пить лимонную воду, которая успешно очищает печень и помогает организму лучше усваивать жиры. Не менее полезен и белый чай, имеющий не только тонизирующий, но и жиросжигающий эффект.

Как сообщает Vladtime.ru, полезно пить настой из артишоков и клюквенный сок. А если организму не хватает еще и витаминов, то диетологи советуют заваривать имбирный чай, который не только сжигает жир, но также выводит токсины из организма.