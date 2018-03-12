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Неподалеку от Солнца обнаружена потенциально обитаемая планета

12 марта 2018, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Неподалеку от Солнца обнаружена потенциально обитаемая планета
фото: pixabay.com

Ученые недавно провели ряд исследований в сфере космоса и сделали поразительное заявление. По словам специалистов, неподалеку от Солнечной системы удалось найти 15 ранее незамеченных экзопланет.

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Теруюки Хирано из Технологического института Токио отмечает, что пока нельзя точно сказать, могут ли данную планету населять живые существа, поскольку она недостаточно изучена. Исследования продолжаются.

 

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