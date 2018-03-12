Неподалеку от Солнца обнаружена потенциально обитаемая планета
12 марта 2018, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые недавно провели ряд исследований в сфере космоса и сделали поразительное заявление. По словам специалистов, неподалеку от Солнечной системы удалось найти 15 ранее незамеченных экзопланет.
Одно из вышеуказанных небесных тел расположено в "зоне жизни" и может действительно оказаться пригодным для жизни людей. Дело в том, что на планете была зафиксирована земная атмосфера, а также океаны, передает в понедельник, 12 марта, издание Astronomical Journal.
Теруюки Хирано из Технологического института Токио отмечает, что пока нельзя точно сказать, могут ли данную планету населять живые существа, поскольку она недостаточно изучена. Исследования продолжаются.
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