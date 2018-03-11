Ученые объяснили, почему одни люди становятся успешнее других
11 марта 2018, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
Успех людей зачастую зависит от воли случая, а не таланта или работоспособности, выяснили итальянские ученые. Специалисты провели компьютерную симуляцию, которая привела к таким результатам.
В компьютерной симуляции жизни на основе реальной модели распределения богатства в мире 10% мирового населения принадлежит 85% всех благ, однако талант, интеллект и работоспособность в целом распределены равномерно между всеми людьми.
Сначала компьютер смоделировал тысячу человек со средним уровнем одаренности. Затем в модель внесли ряд случайных событий, которыми виртуальные участники могли воспользоваться, чтобы увеличить свое благосостояние, если этому поспособствует удача. В конечном счете, виртуальные результаты распределения благ почти повторили реальное состояние дел — 20% агентов завладели 80% богатств.
В связи с этим специалисты из Университета Катании отметили, что ни один из людей не может стать успешным только потому, что обладает красотой, родился в богатой семье или умнее и талантливее других людей, передает РИА Новости.
Более того, успешными оказались 20% участников с самыми средними способностями. Зато им несказанно везло в смоделированном мире.
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