Ученые объяснили, почему одни люди становятся успешнее других

Успех людей зачастую зависит от воли случая, а не таланта или работоспособности, выяснили итальянские ученые. Специалисты провели компьютерную симуляцию, которая привела к таким результатам.

В компьютерной симуляции жизни на основе реальной модели распределения богатства в мире 10% мирового населения принадлежит 85% всех благ, однако талант, интеллект и работоспособность в целом распределены равномерно между всеми людьми.

Сначала компьютер смоделировал тысячу человек со средним уровнем одаренности. Затем в модель внесли ряд случайных событий, которыми виртуальные участники могли воспользоваться, чтобы увеличить свое благосостояние, если этому поспособствует удача. В конечном счете, виртуальные результаты распределения благ почти повторили реальное состояние дел — 20% агентов завладели 80% богатств.

В связи с этим специалисты из Университета Катании отметили, что ни один из людей не может стать успешным только потому, что обладает красотой, родился в богатой семье или умнее и талантливее других людей, передает РИА Новости.

Более того, успешными оказались 20% участников с самыми средними способностями. Зато им несказанно везло в смоделированном мире.