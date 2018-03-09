Видео с Землей, на которой господствуют роботы, появилось в сети
9 марта 2018, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
В сети на днях появилась поразительная информация о том, какой может стать наша планета, если на ней будут господствовать роботы. На данную тему пофантазировали создатели одного из YouTube-каналов.
В данном ролике продемонстрирован облик Земли в том случае, если ее полностью захватят машины. Ситуация, как отмечается, будет весьма печальной, поскольку на Голубой планете останутся только камни и пустыня, передает в пятницу издание "Известия".
Специалисты, однако, полагают, что впоследствии живая природа сможет жестоко отомстить бездушным роботам за загубленные жизни. На видеозаписи видно, как в итоге сильнейший порыв ветра сметает машины с поверхности Земли.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Робот размером 4 мм может точечно доставить лекарство в нужное место организма