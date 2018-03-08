Астробиолог раскрыл заговор NASA по сокрытию данных о внеземной жизни

Американское космическое агентство NASA скрывает от общественности информацию о существовании внеземной жизни. С таким заявлением выступил ученый Берри ДиГрегорио.

Доктор Берри ДиГрегорио в течение одиннадцати лет – с 1999 по 2010 год – проработал в «Кардиффском Центре Астробиологии». Кроме того, он является почетным научным сотрудником Букингемского университета, старейшего из частных вузов Великобритании.

Сфера интересов исследователя – Марс. ДиГрегорио посвятил Красной планете две книги. В своих трудах ученый утверждает, что Марс является обитаемым небесным телом.

По мнению специалиста, наличие жизни на планете, в частности, подтверждают фотографии, сделанные в текущем году Curiosity. Астробиолог рассмотрел на снимках, переданных на Землю марсоходом, фоссилии. Данным термином называют ископаемые останки организмов или следы их жизнедеятельности.

В NASA полагают, что аппарат снял не фоссилии, а кристаллы гипса. Они могут образовываться, когда соли концентрируются в воде, например, в испаряющемся озере, объяснил член исследовательской группы Curiosity Санджейв Гупта.

Берри ДиГрегорио называет версию, озвученную космическим агентством, несостоятельной. По его словам, объекты, изображенные на фотографиях, совсем не похожи на кристаллы.









Исследователь уверен, что около 450 млн лет назад Марс населяли инопланетяне, следы которых обнаружил Curiosity. В настоящее время жизнь на Красной планете представлена микроорганизмами, считает ДиГрегорио.

Астробиолог утверждает, что в NASA знают о существовании марсианских микробов, однако не хотят их искать. Об этом, по мнению ученого, свидетельствует странное поведение сотрудников агентства, занимающихся проектом Curiosity. После обнаружения окаменелостей (по версии NASA – кристаллов) они направили марсоход в другую точку.









Берри ДиГрегорио планирует вывести организацию на чистую воду, пишет британская газета Daily Star. Он заявил, что собирается представить факты, доказывающие наличие заговора по сокрытию информации о внеземной жизни, на научной конференции, которая состоится в июне этого года в Австралии. Свой будущий доклад ДиГрегорио назвал революционным.