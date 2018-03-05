Обнаружены останки детеныша одной из первых птиц на нашей планете

Сегодня стало известно, что специалистам удалось найти останки птенца, который является детенышем одной из самых древних птиц на нашей планете. Пернатые жили на Земле около 127 миллионов лет назад.

Данная находка была сделана недавно и позволила палеонтологам выяснить некоторые детали внешнего вида и строения тела древних птиц, передает издание Nature Communications.

Интересно, что птенец, согласно последней информации экспертов, был очень маленьким – длина его тела достигала пяти сантиметров, а вес составлял всего 85 грамм. Очевидно, малыш не мог летать, а также быстро передвигаться по земле. Ученые в настоящий момент изучают останки детеныша и пытаются выяснить, все ли древние птицы развивались подобным образом, или существовали особи, изначально приспособленные к жизни на планете.