Пролетевший над Екатеринбургом крупный метеор смогли снять на видео

Екатеринбуржец заснял в небе над городом редкое небесное явление — суперболид. Как рассказал Алексей, автор видео, яркая вспышка в небе попала на его видеорегистратор минувшей ночью, когда он ехал по улице города.

Интенсивное свечение бело-голубого цвета засекли также в Челябинской области.

Как рассказал U24.ru инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, небесные тела относят к болидам, если их яркость больше Венеры, а в этом случае – суперболидом, так как яркость сравнима с полной Луной. Он назвал это явление достаточно редким, встречающимся в одной местности раз в год.