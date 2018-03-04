Пролетевший над Екатеринбургом крупный метеор смогли снять на видео
4 марта 2018, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Екатеринбуржец заснял в небе над городом редкое небесное явление — суперболид. Как рассказал Алексей, автор видео, яркая вспышка в небе попала на его видеорегистратор минувшей ночью, когда он ехал по улице города.
Интенсивное свечение бело-голубого цвета засекли также в Челябинской области.
Как рассказал U24.ru инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, небесные тела относят к болидам, если их яркость больше Венеры, а в этом случае – суперболидом, так как яркость сравнима с полной Луной. Он назвал это явление достаточно редким, встречающимся в одной местности раз в год.
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