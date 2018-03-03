Хокинг рассказал, что было до образования Вселенной

Известный британский физик Стивен Хокинг ответил на мучивший миллионы людей вопрос о том, что же было до появления Вселенной. Участвуя в программе StarTalk, знаменитый ученый заявил, что до Большого Взрыва ничего не было.

«Ничего не существовало», – сказал физик. Хокинг пояснил, что согласно теории относительности Эйнштейна, пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который деформируется под влиянием массы и энергии.

Физик также сообщил, что он с американским коллегой Джеймсом Хартлом сформулировал допущение об отсутствии границ. Хокинг пояснил, что начало Вселенной можно представить как Южный полюс Земли, то есть точку, в которой действуют обычные законы физики. «Нет ничего южнее Южного полюса, не существовало ничего до Большого взрыва», – отметил ученый, передает РИА Новости.

Британский ученый Стивен Хокинг полагает, что в случае сохранения глобального потепления условия жизни на нашей планете станут невыносимыми, из-за сверхвысокой температуры Земля превратится в настоящий ад.

Хокинг неоднократно заявлял о необходимости колонизации других планет, дабы уцелеть во всемирной катастрофе, которая, по его мнению, неминуема.