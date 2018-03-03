Ученые рассказали, кто защитит мир от зомби-апокалипсиса
3 марта 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Бразильские физики рассчитали, у кого из жителей Земли больше всего шансов выжить в случае эпидемии зомби-вируса. Как ни странно, в наибольшей безопасности находятся граждане КНДР.
Созданная учеными динамическая модель предполагает, что в случае массового восстания зомби гражданское население будут защищать военные. Соотношение числа вооруженных солдат и мирных жителей оказалось ключевым фактором, определяющим устойчивость человеческого сообщества, вынужденного воевать с ожившими мертвецами. Защитить человечество от нашествия зомби удастся военным лишь в том случае, если доступными окажутся не менее 47 обученных бойцов на тысячу мирного населения. В настоящий момент таким соотношением военных и гражданских может похвастаться разве что Северная Корея.
Бразильские ученые пришли к выводу, что при наступлении зомби-апокалипсиса придется активировать военизированные подразделения всех стран мира. Только в таком случае удастся остановить эпидемию.
Ранее в США рассекретили документ Стратегического командования Вооруженных сил, в котором идет речь о программе сдерживания ходячих мертвецов. Ее цель - защита американцев в условиях зомби-апокалипсиса.
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