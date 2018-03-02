Математику удалось вычислить возможные сроки начала третьей мировой войны

Ученому из Колорадского университета в Боулдере удалось вычислить предельные сроки начала третьей мировой войны. Чтобы сделать выводы, математику пришлось изучить данные о вооруженных столкновениях.

Специалист по имени Аарон Клаузет уточнил, что между разными странами мира с 1823 по 2003 год произошло 95 конфликтов, но интересно, что с 1940 по 2003 их было всего лишь пять.

Как говорится в издании Science Advances, в настоящий момент вероятность новой войны является очень высокой. Математик уверяет – данные его исследований свидетельствуют о том, что масштабное вооруженное столкновение между государствами должно произойти уже до 2150 года.