Математику удалось вычислить возможные сроки начала третьей мировой войны
2 марта 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
Ученому из Колорадского университета в Боулдере удалось вычислить предельные сроки начала третьей мировой войны. Чтобы сделать выводы, математику пришлось изучить данные о вооруженных столкновениях.
Специалист по имени Аарон Клаузет уточнил, что между разными странами мира с 1823 по 2003 год произошло 95 конфликтов, но интересно, что с 1940 по 2003 их было всего лишь пять.
Как говорится в издании Science Advances, в настоящий момент вероятность новой войны является очень высокой. Математик уверяет – данные его исследований свидетельствуют о том, что масштабное вооруженное столкновение между государствами должно произойти уже до 2150 года.
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