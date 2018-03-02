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Российские ученые создали устройство для быстрой передачи данных сквозь стены

2 марта 2018, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Российские ученые создали устройство для быстрой передачи данных сквозь стены
pixabay.com

Ученые из Ростова-на-Дону первыми в стране создали устройство для скоростной передачи гигабайтов информации сквозь стены, рассказали в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Специалисты впервые в России "создали элементы антенно-фидерного тракта, необходимые для освоения терагерцового диапазона частот", отметили в ФПИ, добавив, что отличительная черта данного диапазона — "возможность создания систем передачи информации со сверхвысокой пропускной способностью".

Скорость передачи данных в этих элементах достигает десятков гигабит в секунду, передает РИА Новости. Ранее она была доступна исключительно в оптических каналах связи. При этом "терагерцовые волны способны проникать сквозь оптически непрозрачные препятствия", что "существенно расширяет возможности их использования для передачи больших массивов данных".

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В Камышине ушла в школу и пропала Анна Выпрецкая, 11 лет

В Камышине ушла в школу и пропала Анна Выпрецкая, 11 лет

Вчера утром в Камышине Волгоградской области ушла в школу и пропала одиннадцатилетняя Анна Выпрецкая. Полиция Камышина поднята по тревоге. Поиски пропавшей школьницы пока не дали результата.

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В Баку пожар в наркологическом центре унес жизни 30человек

В Баку пожар в наркологическом центре унес жизни 30человек

Страшный пожар произошел в пятницу в здании Республиканского наркологического центра в Баку. По предварительным данным, в результате пожара в наркоцентре могли погибнуть от 25 до 30 человек.

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Еврокомиссия пообещала ответные меры из-за пошлин США на сталь и алюминий

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Алена Хмельницкая показала редкое фото отца в его день рождения

Отцу Алёны Хмельницкой исполнилось 80 лет. Актриса трепетно поздравила любимого папу с юбилеем. Родители Хмельницкой - Александр Хмельницкий и Валентина Савина - 20 лет танцевали в Большом театре.

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Российские спортсмены отказались нести знамя Паралимпийского комитета

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Мария Кожевникова раскритиковала происходящее на телевидении

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Власти ЛНР назвали возможное направление прорыва украинской армии в Донбасс

Власти ЛНР назвали возможное направление прорыва украинской армии в Донбасс

Вооруженные силы Украины в скором времени могут начать наступательную операцию в районе Светлодарской дуги – территории на границе Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении властей ЛНР.

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В Петербурге полицейский лишился погон и получил 3 года колонии

В Петербурге полицейский лишился погон и получил 3 года колонии

Невский районный суд вынес приговор в отношении майора полиции Евгения Косарева, признанного виновным в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). Косарев был задержан при передаче денег.

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Российские ученые создали устройство для быстрой передачи данных сквозь стены

Российские ученые создали устройство для быстрой передачи данных сквозь стены

Ученые из Ростова-на-Дону первыми в стране создали устройство для скоростной передачи гигабайтов информации сквозь стены, рассказали в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

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Ученые обнаружили источник молодости и старения

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Китай хочет расширить доступ на свой рынок другим странам

В руководстве Китайской народной республики приняли решение открыть более широкий доступ на свой рынок другим странам в целях экономической глобализации. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

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ВСУ уличили в планах атаковать Донецк в канун выборов президента России

Вооруженные силы Украины готовят масштабную провокацию в Донбассе, которая может быть осуществлена в канун выборов президента России. Об этом в разговоре с журналистами заявил военный эксперт Юрий Котенок.

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Появилось видео уничтожения российскими «Ночными охотниками» боевиков в Сирии

Появилось видео уничтожения российскими «Ночными охотниками» боевиков в Сирии

Опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение российскими вертолетами боевиков-исламистов в сирийской провинции Хама, где проходила операция по ликвидации анклава запрещенной в РФ группировки ИГ.

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Японские собаководы пообещали подарить Загитовой щенка акита-ину

Японские собаководы пообещали подарить Загитовой щенка акита-ину

Японское Общество по охране собак породы акита-ину выразило желание подарить олимпийской чемпионке Алине Загитовой щенка этой породы и ждет согласия от родителей российской спортсменки.

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Саудовская Аравия возобновляет выдачу лицензий кинотеатрам

Саудовская Аравия возобновляет выдачу лицензий кинотеатрам

После 30-летнего запрета на широкоэкранное кино Министерство культуры и информации Саудовской Аравии вновь начало выдавать лицензии на управление кинотеатрами, но предупредило о цензуре фильмов.

//Общество

На Бали погибла 22-летняя россиянка из Петербурга

На Бали погибла 22-летняя россиянка из Петербурга

На острове Бали погибла молодая россиянка. 22-летняя Карина Татаренко не справилась с управлением мопеда и разбилась насмерть, упав с 200 метровой высоты. Трагедия произошла 22 февраля.

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Китайский самолет летя из США совершил вынужденную посадку в аэропорту Магадана

Китайский самолет летя из США совершил вынужденную посадку в аэропорту Магадана

Пассажирский самолёт Boeing 787-9 Dreamliner китайской авиакомпании XiamenAir совершил вынужденную посадку в аэропорту Магадана. Лайнер выполнял рейс из Лос-Анджелеса (США) в Циндао (Китай).

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Путин назвал «пропагандой» заявления США о начале холодной войны

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Пожар на корабле в Нагатинской пойме попал на видео

В Нагатинской пойме Москвы-реки продолжает полыхать трехпалубный прогулочный теплоход. Пожару присвоена третья категория сложности. Видео происходящего пожара опубликовал канал РЕН-ТВ.

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Этери Тутберидзе рассказала об отношении к российским спортсменам на ОИ

Этери Тутберидзе рассказала об отношении к российским спортсменам на ОИ

Тренер звездных российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала журналистам, что во время Олимпиады не чувствовала враждебности в отношении к спортсменам.

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