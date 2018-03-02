Российские ученые создали устройство для быстрой передачи данных сквозь стены
2 марта 2018, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Ростова-на-Дону первыми в стране создали устройство для скоростной передачи гигабайтов информации сквозь стены, рассказали в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Специалисты впервые в России "создали элементы антенно-фидерного тракта, необходимые для освоения терагерцового диапазона частот", отметили в ФПИ, добавив, что отличительная черта данного диапазона — "возможность создания систем передачи информации со сверхвысокой пропускной способностью".
Скорость передачи данных в этих элементах достигает десятков гигабит в секунду, передает РИА Новости. Ранее она была доступна исключительно в оптических каналах связи. При этом "терагерцовые волны способны проникать сквозь оптически непрозрачные препятствия", что "существенно расширяет возможности их использования для передачи больших массивов данных".
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