Российские ученые создали устройство для быстрой передачи данных сквозь стены

Ученые из Ростова-на-Дону первыми в стране создали устройство для скоростной передачи гигабайтов информации сквозь стены, рассказали в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Специалисты впервые в России "создали элементы антенно-фидерного тракта, необходимые для освоения терагерцового диапазона частот", отметили в ФПИ, добавив, что отличительная черта данного диапазона — "возможность создания систем передачи информации со сверхвысокой пропускной способностью".

Скорость передачи данных в этих элементах достигает десятков гигабит в секунду, передает РИА Новости. Ранее она была доступна исключительно в оптических каналах связи. При этом "терагерцовые волны способны проникать сквозь оптически непрозрачные препятствия", что "существенно расширяет возможности их использования для передачи больших массивов данных".