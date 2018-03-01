Депрессия разрушает мозг, предупреждают ученые
1 марта 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Затянувшееся депрессивное состояние вызывает в мозгу такие же биологические и химические реакции, что и болезни Альцгеймера и Паркинсона.
К такому выводу пришли ученые Центра наркологии и психического здоровья при университете Торонто. Результаты исследования они опубликовали в журнале The Lancet Psychiatry.
Исследователи сравнивали показатели двух контрольных групп по 50 человек в каждой. В одной из них были здоровые люди, в другой – длительно страдающие от депрессии, пишут «Известия».
В результате угнетенного состояния, продолжающегося длительное время, развивается воспаление нейронов головного мозга. Это воспаление приводит к многократному повышению уровня транслокаторного белка, характерному для неизлечимых заболеваний Альцгеймера и Паркинсона.
Таким образом, депрессия опасна не только подавленным настроением и плохим самочувствием, но и необратимыми разрушительными последствиями для головного мозга, предупреждают ученые.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес