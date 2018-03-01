Депрессия разрушает мозг, предупреждают ученые

Затянувшееся депрессивное состояние вызывает в мозгу такие же биологические и химические реакции, что и болезни Альцгеймера и Паркинсона.

К такому выводу пришли ученые Центра наркологии и психического здоровья при университете Торонто. Результаты исследования они опубликовали в журнале The Lancet Psychiatry.

Исследователи сравнивали показатели двух контрольных групп по 50 человек в каждой. В одной из них были здоровые люди, в другой – длительно страдающие от депрессии, пишут «Известия».

В результате угнетенного состояния, продолжающегося длительное время, развивается воспаление нейронов головного мозга. Это воспаление приводит к многократному повышению уровня транслокаторного белка, характерному для неизлечимых заболеваний Альцгеймера и Паркинсона.

Таким образом, депрессия опасна не только подавленным настроением и плохим самочувствием, но и необратимыми разрушительными последствиями для головного мозга, предупреждают ученые.