В соседстве с черной дырой рождаются новые планеты
1 марта 2018, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]
Центральная Черная дыра Млечного Пути, предположительно, является «фабрикой новых суперземель» и «транспортной артерией жизни», выяснили американские ученые.
К такому парадоксальному выводу пришли исследователи Говард Чэнь (Северо-Западный университет), Джон Форбс и Абрахам Лёб (Гарвардский университет).
Собрав множество накопленных наукой данных и сведя их в единое целое, ученые прибегли к компьютерному моделированию. Целью исследования было выяснить, как влияет облако, окружающее черную дыру, на планеты класса мининептун в радиусе 70 световых лет, сообщает "Вести.ру".
Компьютерное моделирование показало, что под влиянием потоков рентгеновского и ультрафиолетового излучения, особенно сильного при вспышках, с планет слетает газовая оболочка, обнажая планету вплоть до скалистого ядра. Это приводит к переходу мининептуна в класс суперземли. Ученые считают, что в этом исследовании они описали наиболее распространенный способ образования суперземель в этом сегменте Галактики.
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