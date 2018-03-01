В соседстве с черной дырой рождаются новые планеты

Центральная Черная дыра Млечного Пути, предположительно, является «фабрикой новых суперземель» и «транспортной артерией жизни», выяснили американские ученые.

К такому парадоксальному выводу пришли исследователи Говард Чэнь (Северо-Западный университет), Джон Форбс и Абрахам Лёб (Гарвардский университет).

Собрав множество накопленных наукой данных и сведя их в единое целое, ученые прибегли к компьютерному моделированию. Целью исследования было выяснить, как влияет облако, окружающее черную дыру, на планеты класса мининептун в радиусе 70 световых лет, сообщает "Вести.ру".

Компьютерное моделирование показало, что под влиянием потоков рентгеновского и ультрафиолетового излучения, особенно сильного при вспышках, с планет слетает газовая оболочка, обнажая планету вплоть до скалистого ядра. Это приводит к переходу мининептуна в класс суперземли. Ученые считают, что в этом исследовании они описали наиболее распространенный способ образования суперземель в этом сегменте Галактики.