Учеными найдена связь между запахами и политическими предпочтениями

Люди, которые слишком остро реагируют на естественные запахи, генерируемые человеческим телом, симпатизируют диктатуре. Такой неожиданный вывод сделали исследователи из Стокгольмского университета.

В ходе масштабного опроса исследователи задались целью выявить зависимость между предпочтениями социальной организации и запахами, воспринимаемыми людьми в позитивном или негативном ключе. Для американцев в анкету добавили вопрос о президентских выборах 2016 года. Опрос показал, что сторонники Дональда Трампа оказались нетерпимы к запахам пота и мочи. Об этом пишет Daily Mail. Сторонники авторитаризма и более жесткой политики острее реагировали на выделения, а также боялись различных вирусов.

Наличие подобной связи, как считают ученые, говорит о том, что склонность к авторитаризму или либерализму может быть биологически обусловленной и связанной с тем, как наши предки приспосабливались к жизни в больших группах себе подобных.