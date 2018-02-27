В середине марта на Земле ожидается мощнейшая магнитная буря
27 февраля 2018, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в середине марта текущего года нашу планету накроет мощнейшая магнитная буря. Согласно последней информации, метеочувствительным людям придется в это день несладко.
Предполагается, что наиболее напряженная геомагнитная обстановка ожидается на Земле 18 марта, однако бури прогнозируют также на 14, 15 и 16 числа, передает РИА "Новости".
Уточняется, что в этот период некоторые люди будут чувствовать повышенную раздражительность, а также страдать от головных болей и бессонницы. Специалисты рекомендуют подготовиться к этому непростому периоду заранее: больше отдыхать и стараться не нервничать.
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