В середине марта на Земле ожидается мощнейшая магнитная буря

Сегодня стало известно, что в середине марта текущего года нашу планету накроет мощнейшая магнитная буря. Согласно последней информации, метеочувствительным людям придется в это день несладко.

Предполагается, что наиболее напряженная геомагнитная обстановка ожидается на Земле 18 марта, однако бури прогнозируют также на 14, 15 и 16 числа, передает РИА "Новости".

Уточняется, что в этот период некоторые люди будут чувствовать повышенную раздражительность, а также страдать от головных болей и бессонницы. Специалисты рекомендуют подготовиться к этому непростому периоду заранее: больше отдыхать и стараться не нервничать.