Японский астроном советует людям как можно скорее бежать с Земли

Астроном из Японии по имени Мичио Каку на днях всерьез испугал многих жителей Земли своим неожиданным заявлением. Ученый призвал людей как можно скорее придумать способ покинуть Голубую планету.

По мнению Каку, в ближайшем будущем Земля перестанет быть пригодной для жизни – именно поэтому нам следует "паковать чемоданы". Как отмечает портал Anonsens, наибольшую опасность для человечества представляют усиливающиеся вспышки на Солнце. Нельзя также обходить вниманием случаи падения астероидов и извержения вулканов.

Астроном рекомендует начать осваивать новые планеты в Солнечной системе, иначе землянам в скором времени может грозить вымирание.