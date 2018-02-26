Стало известно, какую сумму в 2018 году выделят на гранты российским ученым

В понедельник, 26 февраля, стало известно, какую сумму российские власти намерены выделить на гранты для ученых. Данную информацию предоставил гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов.

Выяснилось, что в общей сложности в нашей стране фонд сейчас поддерживает не менее 2,5 тысяч проектов на сумму около 16 миллиардов рублей, передает "Экономика сегодня". В 2018 году РНФ планирует выделить на гранты научным работникам примерно 22 миллиарда рублей.

Хлунов также отметил, что в настоящий момент большинство проектов, которые финансирует Российский научный фонд, связаны с сельским хозяйством, биологией, фундаментальной медициной и прочими "науками о жизни", уточняют "Известия".