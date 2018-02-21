В Крыму найдены части древнеримского корабля
21 февраля 2018, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму найдены части древнего корабля, которые могут относиться к римскому периоду в истории полуострова - II-III векам нашей эры. Два якоря, свинцовые плитки и свинцовый котел ученые обнаружили в устье крымской реки Бельбек.
Исследователи предполагают, что в этом месте потерпел крушение корабль. Все находки перевезены в Центр морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета, пишет НСН. Их поместят в специальный раствор, также будет решаться вопрос о возможности экспонирования находок.