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По мнению ученых химеры необходимы для научного прогресса

19 февраля 2018, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению ученых химеры необходимы для научного прогресса

Американские исследователи вырастили эмбрионы овцы, содержащие человеческие клетки. Введя человеческие стволовые клетки в эмбрионы овцы были созданы первые межвидовые химеры овцы и человека.

По мнению ученых, изучение таких гибридов поможет решить проблемы выращивания в организмах животных человеческих органов для трансплантации. Подобные эксперименты важны для разных генетических, эмбриологических, медицинских вопросов. Они помогают раскрыть механизмы взаимодействия клеток, пишет НСН.

Несомненно, данные опыты помогут совершить прорыв в области выращивания искусственных органов для трансплантации. На разработку технологии выращивания полноценных человеческих органов в телах животных потребуется еще порядка пяти-десяти лет.

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По мнению ученых химеры необходимы для научного прогресса

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Промежуточные итоги Олимпийских игр: 20-е место России в медальном зачете

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В День защитника Отечества в Москве будет частично перекрыто движение

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Что думает Пушков о запрете Киева на поставку авиадвигателей

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Символ строительства моста через Керченский пролив кот Мостик сел на диету

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На станции метро "Чистые пруды" молодая москвичка упала на рельсы

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В США ученые скрестили человека с овцой

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