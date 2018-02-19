По мнению ученых химеры необходимы для научного прогресса
19 февраля 2018, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]
Американские исследователи вырастили эмбрионы овцы, содержащие человеческие клетки. Введя человеческие стволовые клетки в эмбрионы овцы были созданы первые межвидовые химеры овцы и человека.
По мнению ученых, изучение таких гибридов поможет решить проблемы выращивания в организмах животных человеческих органов для трансплантации. Подобные эксперименты важны для разных генетических, эмбриологических, медицинских вопросов. Они помогают раскрыть механизмы взаимодействия клеток, пишет НСН.
Несомненно, данные опыты помогут совершить прорыв в области выращивания искусственных органов для трансплантации. На разработку технологии выращивания полноценных человеческих органов в телах животных потребуется еще порядка пяти-десяти лет.