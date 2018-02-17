NASA: к Земле мчится астероид размером с Букингемский дворец

В NASA сообщили, что к Земле приближается огромный астероид 2017 VR12, размером с главный дворец Великобритании. Ученые заметили его еще в прошлом году. Скорость астероида у Земли может превысить 20 километров в секунду.

Максимальное сближение с Землей запланировано на 7 марта. Ширина каменной глыбы равняется 470 метра, а площадь – 55 гектарам. Такие габариты сопоставимы с Букингемским дворцом и садами, которые прилегают к нему, сообщает ВладТайм.

Если бы астероид врезался в планету, он мог бы уничтожить целый город и миллионы людей. Кратер от падения достиг бы 2 километров. При ударе высвободилось бы больше энергии, чем при взрыве всего ядерного оружия на Земле.