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NASA: к Земле мчится астероид размером с Букингемский дворец

17 февраля 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

NASA: к Земле мчится астероид размером с Букингемский дворец
pixabay.com

В NASA сообщили, что к Земле приближается огромный астероид 2017 VR12, размером с главный дворец Великобритании. Ученые заметили его еще в прошлом году. Скорость астероида у Земли может превысить 20 километров в секунду.

Максимальное сближение с Землей запланировано на 7 марта. Ширина каменной глыбы равняется 470 метра, а площадь – 55 гектарам. Такие габариты сопоставимы с Букингемским дворцом и садами, которые прилегают к нему, сообщает ВладТайм.

Если бы астероид врезался в планету, он мог бы уничтожить целый город и миллионы людей. Кратер от падения достиг бы 2 километров. При ударе высвободилось бы больше энергии, чем при взрыве всего ядерного оружия на Земле.

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NASA: к Земле мчится астероид размером с Букингемский дворец

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"Наглый песец" вернулся к рыбаку с Ямала за рыбой с подружкой

В середине января рыбаку удалось снять на видео хитрого песца, который украл его улов. Животное долго бродило возле лунки, не решаясь схватить мойву. Пытаясь его отогнать, мужчина покрикивал: "Лунка моя, рыба моя".

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Родители рассказали об отравлении 87 детей в детском саду Москвы

Недавно на радиостанцию «Говорит Москва» поступил звонок от матери одного из воспитанников детского сада №2248. Женщина сообщила о том, что в учреждении произошло массовое отравление 87 детей.

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Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста после погрома

Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста после погрома

Посольство РФ на Украине направило в украинский МИД ноту протеста после погрома в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, сообщается на сайте ведомства.

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Мужчина попал в реанимацию, сорвавшись с масленичного столба

Мужчина попал в реанимацию, сорвавшись с масленичного столба

В Анжеро-Судженске под Кемерово во время празднования Масленицы, мужчина решил поучаствовать в традиционной забаве и полез на столб за призом. При спуске бедолага не удержался и рухнул вниз.

//Происшествия

Водолазы ищут двух человек, провалившихся под лед Москвы-реки

Водолазы ищут двух человек, провалившихся под лед Москвы-реки

Компания из пяти парней днем 17 февраля каталась на снегоходах по Москве-реке в районе Рублево. Они выехали на лед и под тяжестью техники провалились. Троих мужчин вытащили из воды, их жизни ничего не угрожает.

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Дарья Донцова рассказала о борьбе с раком и что носит вместо груди

Дарья Донцова рассказала о борьбе с раком и что носит вместо груди

Несколько лет назад у писательницы детективных романов врачи выявили страшную болезнь – рак груди четвертой степени. Донцова не впала в отчаяние, она согласилась на операцию, в ходе которой ей отрезали одну грудь.

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Пикассо ваял свои знаменитые бронзовые скульптуры, несмотря на визиты гестапо

Пикассо ваял свои знаменитые бронзовые скульптуры, несмотря на визиты гестапо

Пять знаменитых бронзовых скульптур Пабло Пикассо были отлиты во время Второй мировой войны в одной из литейных в Париже в то время, когда город был оккупирован войсками нацистской Германии.

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В НАТО объяснили, почему Украине нет места в альянсе

В НАТО объяснили, почему Украине нет места в альянсе

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер объяснила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, почему Украина до сих пор не может вступить в Североатлантический альянс.

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Хотел побольше: урологи спасли мужчину от ампутации

Хотел побольше: урологи спасли мужчину от ампутации

К ишимским медикам обратился мужчина с диагнозом олеогранулема. Для увеличения гениталий пациент ввел себе под кожу вазелин. Выяснилось, что делал он это неоднократно, но последний раз привел к ужасным последствиям.

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NASA: к Земле мчится астероид размером с Букингемский дворец

NASA: к Земле мчится астероид размером с Букингемский дворец

В NASA сообщили, что к Земле приближается огромный астероид 2017 VR12, размером с главный дворец Великобритании. Ученые заметили его еще в прошлом году. Скорость астероида у Земли может превысить 20 километров в секунду.

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Россотрудничество примет меры после атаки на РЦНК в Киеве

Россотрудничество примет меры после атаки на РЦНК в Киеве

Украинские националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве. По данным очевидцев, во время захвата в здании находились дети из театральной студии. Всего в здании в тот момент находилось около 100 взрослых и детей.

//Спорт

Сборная России разгромила хоккеистов США на Олимпиаде

Сборная России разгромила хоккеистов США на Олимпиаде

Российские хоккеисты одержали победу над командой США в третьем матче группового этапа олимпийского турнира в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.

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Борис Щербаков оказался в СИЗО

Борис Щербаков оказался в СИЗО

Народный артист Борис Щербаков несколько дней проведет в СИЗО Омска, эти помещения будут использоваться для съемки передачи. Для него откроют секретные архивы про преступную группировку "Черная кошка".

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Полицейские нашли редкое для Петербурга казино

Полицейские нашли редкое для Петербурга казино

Полицейские нашли редкое для Петербурга казино. Заведение располагалось в высотном доме, в квартире общей площадью 150 кв.метров. Здесь собирались как картежники, так и любители «одноруких бандитов».

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В Петербурге ребенок задохнулся в упаковке из-под памперсов

В Петербурге ребенок задохнулся в упаковке из-под памперсов

В одной из квартир дома, расположенного в Невском районе Санкт-Петербурга, вечером 16 февраля обнаружен труп годовалого ребенка с полиэтиленовым пакетом на голове. Его мама отсутствовала около часа.

//Политика

СМИ Украины потребовали от Порошенко прекратить уничтожение свободы слова

СМИ Украины потребовали от Порошенко прекратить уничтожение свободы слова

Главы и редакторы ряда украинских СМИ обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом прекратить давление на свободу слова в стране. Соответствующее обращение было опубликовано на одном из сайтов.

//Происшествия

"Скорую" в Новосибирске девушка прождала 15 часов

"Скорую" в Новосибирске девушка прождала 15 часов

Жительница Новосибирска 15 часов ждала «скорую» после вызова. Девушка рассказала об этом в соцсетях, пожаловавшись на «неоперативность медиков». Но сочувствия она не увидела.

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Гарик Харламов и Максим Галкин "обмениваются любезностями" из-за нового шоу

Гарик Харламов впервые позволил себе дать оценку передаче, в работе над которой не участвует сам. Юморист раскритиковал шоу Первого канала "Звезды под гипнозом". Высказывание коллеги не осталось без внимания Максима Галкина.

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В Пуэрто-Рико после урагана «Мария» обнаружены странные объекты

В Пуэрто-Рико после урагана «Мария» обнаружены странные объекты

Исследователь паранормальных явлений Джошуа П. Уоррен вчера на встрече с уфологами показал фотографии, на которых были запечатлены загадочные события, происходящие на острове Пуэрто-Рико после урагана «Мария».

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Российский космонавт опубликовал фото исчезающего моря

Российский космонавт опубликовал фото исчезающего моря

Фото катастрофически обмелевшего Аральского моря, расположенного между Узбекистаном и Казахстаном, сделал с орбиты Земли российский космонавт Антон Шкаплеров. Снимок он выложил в социальную сеть Instagram.

//Общество

Как кот премьера Британии устроил драку с котом из МИДа

Как кот премьера Британии устроил драку с котом из МИДа

Вчера в резиденции премьер-министра Великобритании произошла драка кота Ларри, 7 лет проживающего в офисе Терезы Мэй, и его «коллеги» Палмерстона из МИД. Интернет-сообщество назвало кошачий поединок «метаморфозой Brexit».

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Американский адмирал заявил, что США пора готовиться к войне с Китаем

Американский адмирал заявил, что США пора готовиться к войне с Китаем

Отставной американский адмирал Гарри Харрис, не так давно назначенный послом США в Австралии, призвал на слушаниях в Конгрессе готовиться в будущем к возможной войне с Китаем.

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СМИ назвали имя предполагаемой разлучницы Энистон и Теру

СМИ назвали имя предполагаемой разлучницы Энистон и Теру

Журналисты сегодня выяснили новые подробности расставания актрисы Дженнифер Энистон и ее мужа Джастина Теру. Согласно некоторым данным, отношения супругов испортились из-за другой женщины.

//Общество

На трассе в Крыму в аварии погибли 7 человек

На трассе в Крыму в аварии погибли 7 человек

В Ленинском районе произошло ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

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