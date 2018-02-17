Ученые заявили, что борщ способен сделать фигуру идеальной

Исследователи из Великобритании выяснили, что борщ способен сделать фигуру идеальной. Оказалось, что в состав данного блюда входят продукты, которые способствуют довольно быстрому снижению веса.

Речь идет о свекле и помидорах. Согласно последней информации, свекольный сок в ходе пропаривания или же зажаривания существенно улучшает метаболизм. Томаты также имеют позитивное влияние на потерю лишних килограммов, передает портал Faktom.ru.

Ученые сделали вывод о пользе борща в рамках эксперимента, в котором принимали участие несколько сотен женщин. Четыре раза в неделю в течение месяца они были обязаны на обед съедать этот суп. Около половины дам избавились за это время от пяти килограммов, а одной удалось сбросить целых десять. Специалисты, однако, подчеркивают, что борщ ни в коем случае не следует употреблять с хлебом.