Ученые: моющие средства представляют серьезную опасность для здоровья людей

Ученые из Бергенского университета недавно провели исследование и сделали неожиданное заявление о моющих средствах. Оказалось, что они могут представлять серьезную опасность для здоровья людей.

Согласно последним данным, постоянное использование чистящих средств в доме способно навредить работе легких. Как сообщается в издании American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, эксперты следили за состоянием 6236 добровольцев в течение двадцати лет и установили, что объем выдоха у тех, кто постоянно мыл квартиру при помощи бытовой химии, за год сокращался на 4,3 миллилитра. У домработниц, которые вынуждены еще чаще сталкиваться с моющими средствами, этот показатель увеличивался до 7,1 миллилитра. Поразительно, но подобные цифры можно получить при обследовании легких курильщиков с большим стажем.

Кроме того, чистящие средства увеличивают риск возникновения астмы на 12-13 процентов.