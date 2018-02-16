Учеными найден источник вечной молодости

Биологи из Мичиганского университета(Соединенные Штаты)отыскали источник вечной молодости: стволовые клетки репродуктивных органов не стареют и могут делиться бесконечное количество раз.

Специалисты изучили стволовые клетки плодовых мушек. Оказалось, что определенные участки генома этих насекомых становятся с возрастом короче из-за постепенной усадки рибосомных генов. Однако старения в стволовых клетках органов размножения у многоклеточных организмов, связанного с рДНК, не происходит.

Выяснилось, что клетки потомства смогли восстановить количество рибосомных генов в 10-дневном возрасте, сообщает MedicalXpress. Данное самообновление нужно насекомым, чтобы стволовые клетки не теряли своих функций со сменой поколений.

Подобный механизм самообновления должен быть и у людей, уверены ученые. Если окажется, что половые стволовые клетки действительно обладают такой способностью, то это откроет потенциал для создания средства для борьбы с возрастом.