Геологи: извержение японского супервулкана способно убить сто миллионов человек

В Восточно-Китайском море у побережья Японии обнаружен крупный вулкан, который может начать извержение в любой момент. По прогнозам японских учёных, данный процесс спровоцирует и другие катаклизмы. Названа очередная причина апокалипсиса на Земле: вулканы

Вулкан образовался менее чем в 10 километрах от побережья страны. Его купол находится к югу от острова Кюсю в зоне знаменитого «Тихоокеанского кольца», опоясывающего одноименную плиту и характеризующегося повышенной вулканической активностью. Это молодой вулкан, он только формируется. Однако уже сейчас его размеры и потенциал могут говорить о том, что он способен уничтожить все живое, передает Independent. Последствия от извержения такого вулкана, по мнению исследователей, могут быть сравнимы с теми, что наблюдались 7300 лет назад, когда подводный супервулкан уничтожил древнюю культуру на острове Кюсю, оставив гигантские кратеры (кальдеру Кикай).

В ближайшие сто лет вулкан Японии не грозит — вероятность его извержения составляет всего один процент. Но в случае такой катастрофы погибнет сто миллионов местного населения.