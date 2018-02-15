Трансгендерной женщине впервые удалось кормить ребенка грудью

Женщине-трансгендеру — биологическому мужчине, воспринимающему себя как представителя противоположного пола, — удалось кормить новорожденного в течение 6 недель только собственным грудным молоком. Министерство обороны США впервые оплатит операцию трансгендеру

Педиатр, на попечении которого находился ребенок, рассказал, что тот развивается вполне здоровым. Трансгендерная женщина из США стала первой официально зарегистрированной кормящей грудью матерью.

Тридцатилетняя женщина обратилась в один из медицинских центров Нью-Йорка с просьбой вызвать лактацию для кормления ребенка, которым в тот момент была беременна ее партнерша (она сама отказывалась от грудного вскармливания). Пациентка находилась на гормонотерапии для смены пола с мужского на женский с 2011 года (в течение шести лет до начала экспериментального вызова лактации), сообщает Индикатор.

Пациентка в течение трех месяцев до рождения ребенка принимала домперидон – препарат, индуцирующий выработку пролактина (гормона, который, в свою очередь способствует выработке молока). Помимо этого, ей увеличили дозировку препаратов, которые она на протяжении семи лет принимала в рамках гормонотерапии для смены пола, а также трижды в день стимулировали соски с помощью молокоотсоса.

Чтобы сделать такую практику распространенной, нужно тщательно исследовать, как стимуляторы лактации взаимодействуют с препаратами гормональной терапии и как это может отразиться на здоровье женщин и детей.