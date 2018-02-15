Ученые выявили необычное свойство йогурта

Ученые из Бостонского университета провели исследование и узнали, что йогурт действительно полезен для здоровья. Согласно последним данным, этот продукт можно употреблять даже в небольших количествах.

Медики утверждают, что йогурт благотворное влияет на сердечно-сосудистую систему и на 17-21% снижает риск возникновения инфаркта или инсульта, передает издание American Journal of Hypertension.

Специалист по имени Джастин Буэндия подчеркнул, что доказать это удалось благодаря наблюдениям за большим числом мужчин и женщин, которые страдают из-за повышенного давления. Не исключено, что йогурт стимулирует выработку в организме моноокиси азота, которая заставляет сосуды расширяться. Более того, ферменты, которые содержатся в данном продукте, способны воспрепятствовать формированию холестериновых бляшек.