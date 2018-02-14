"Энергия" ожидает скорого конца монополии России на пилотируемые полеты

Доминирующему положению российских космических кораблей на рынке международных космический перевозок может скоро прийти конец, говорится в отчете ракетно-космической корпорации.

В последние годы американцы научились без нашей помощи доставлять и возвращать груз на МКС – на собственных кораблях Dragon и Cygnus. Это не могло не отразиться на востребованности грузового корабля "Прогресс", число запусков которого и так сократили в рамках федеральной программы до трех в год, сообщает РБК. По прогнозу "Энергии", России недолго предстоит быть монополистом на рынке пилотируемой космонавтики.

Разрушение монополии связывают с планами частных американских компаний по началу запусков своих космических кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX). Переломить эту ситуацию мог бы конкурент Crew Dragon, но запуск российского пилотируемого корабля "Федерация" намечен лишь на 2024 год.