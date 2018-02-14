Старшеклассники открыли новый остров в Арктике

Арктика не перестает устанавливать антирекорд по темпам потери ледяного покрова. Одаренным школьникам из России Валерии Саенко и Артему Макаренко удалось обнаружить новый остров, возникший в результате таяния ледника вблизи архипелага Новая Земля.



Ребята занимались изучением динамики таяния ледников по снимкам из космоса, пишет «Подмосковье сегодня». Школьники проводили исследование в рамках молодежной межрегиональной проектной команды, функционирующей под руководством одной из компаний при поддержке «Роскосмоса».

Документы о регистрации нового острова площадью 0,19 кв. км уже направлены в Русское географическое общество. Название ему пока не придумали.