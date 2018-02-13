Астрономы обнаружили признак возможной скорой смерти Солнца

Американские ученые заявили, что уже в текущем столетии на Земле произойдет значительное похолодание из-за снижения активности Солнца. Согласно другому прогнозу, звезда в недалеком будущем взорвется.

Астрономы, работающие в кампусе Калифорнийского университета в городе Сан-Диего, на протяжении двадцати лет наблюдали за звездами, похожими на Солнце. В ходе своих исследований специалисты пришли к выводу, что светило, чье излучение является основным источником энергии на нашей планете, к середине XXI века потускнеет и станет более холодным.









В результате снижения активности Солнца на Земле должно резко похолодать, говорится в статье, размещенной в журнале Astrophysical Journal Letters. К какой температуре следует готовиться людям, не уточняется.

Российские ученые с этим прогнозом не согласились. По словам астронома Сергея Богачева, его американские коллеги ошиблись в расчетах. Богачев предрек в интервью телеканалу RT, что активность звезды в ближайшие десятилетия будет не падать, а, наоборот, повышаться.









Недалекое будущее покажет, кто был прав в этом заочном научном споре. Между тем, даже если Солнце благополучно переживет предсказанные ему неприятности, через какое-то время оно все равно умрет.

Возраст светила составляет около 4,6 млрд лет. Согласно самой распространенной среди специалистов точке зрения, сейчас небесное тело находится в середине своего жизненного цикла, поэтому его гибель ожидается еще не скоро.

Однако существуют и другие мнения. Так, ученый из Нидерландов Пирс Ван дер Мейер в свое время предупреждал о том, что Солнце превратится в сверхновую уже в 2010 году.









С новой силой разговоры о трансформации светила, которая будет предшествовать его гибели, зазвучали минувшей осенью, когда на звезде были зафиксированы мощные вспышки. Они, по мнению некоторых астрономов, являются признаком того, что превращение в сверхновую началось.

Земле и населяющим ее людям солнечные метаморфозы ничего хорошего не сулят. В результате взрыва сверхновой в течение непродолжительного времени будет извергнуто огромное количество энергии. Это должно стать концом человеческой цивилизации, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» российский физик-исследователь Иван Назаренко.