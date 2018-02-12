Найдено самое ловкое существо на Земле

Самыми сильными, зоркими и быстрыми существами на Земле являются не млекопитающие или другие позвоночные существа, а насекомые и прочие беспозвоночные.



Биологи из университета Калифорнии в Мерседе (США) выяснили, что к числу подобных "супергероев" мира животных относятся и обычные пауки-крабы (Selenops), живущие в домах и в лесах в странах Южной и Восточной Азии. Они способны поворачиваться на 360 градусов и наносить точный удар по жертве всего за восьмую долю секунды, передает НСН со ссылкой на РИА Новости.

Оказалось, что эти пауки обладают уникальной способностью – они могут практически мгновенно разворачиваться, ловить жертву и вонзать в ее свои клыки, исполняя все эти сложные операции примерно за 0,12 секунды. Подобный маневр паук, как выяснили ученые, может совершать благодаря уникальной анатомии ног и необычной программе поведения, управляющей их работой. По словам специалистов, изучение пауков-крабов в будущем поможет создать более маневренных роботов.