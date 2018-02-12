Российский ученый опроверг данные экспертов из США о снижении активности Солнца

Российский специалист Сергей Богачев высказался по поводу прогноза американских астрономов из Калифорнийского университета в Сан-Диего насчет снижения активности Солнца в самом ближайшем будущем.

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН подчеркнул, что данный показатель, вероятнее всего, будет расти, а не уменьшаться. По словам Богачева, текущая эпоха среди ученых называется периодом глобального максимума: она началась примерно в 1950 году и завершится лишь ближе к 2050 году, передает сегодня RT

Интересно, что специалисты из США имеют принципиально иную позицию по данному вопросу. Они убеждены, что через 30 лет температура Солнца упадет до минимума Маундера.