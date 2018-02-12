Российский ученый опроверг данные экспертов из США о снижении активности Солнца
12 февраля 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
12 февраля 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
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//Общество
Известный адвокат предположил, эксгумируют ли Спартака Мишулина
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Корейская такса избежала участи деликатеса благодаря олимпийской чемпионке
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Сахалинскую турфирму обвиняют в мошенничестве на 7 миллионов рублей
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