Эксперты рассказали об опасности употребления парацетамола

Ученые провели исследование и выяснили, что употребление парацетамола может всерьез навредить здоровью человека. Эксперты недавно провели эксперимент с участием 455 совершеннолетних добровольцев.

Согласно последней информации, почти у всех пациентов, которые принимали лекарства, созданные на основе парацетамола, было зафиксировано нарушение репродуктивной функции, а также истощение половых гормонов, передает научное издание EBioMedicine.

Специалисты отмечают, что подобные проблемы приводят серьезным проблемам с развитием плода у беременных женщин и увеличивают риск выкидыша.