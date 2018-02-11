Роскосмос объяснил отмену пуска «Союз-2.1а» на Байконуре

Роскосмос сообщил о переносе старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским космическим кораблем «Прогресс МС-08» на борту на вторник, 13 февраля. Об этом заявляется на сайте Роскосмоса.

Ведомство объясняет, что на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей.

«Прогресс МС-08» планировалось запустить к МКС по новой укороченной двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли вместо четырех). Это дало бы возможность сэкономить расходуемое топливо примерно на треть. Пуск ракеты был запланирован на сегодня.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Причины в настоящий момент выясняют специалисты.