NASA показало фото «молочных вихрей» в Каспийском море

Специалистами NASA были опубликованы снимки, на которых показаны аномальные процессы, происходящие в Каспийском море и названные учеными «молочными вихрями». Снимки были сделаны спектрорадиометром MODIS аппарата "Терра".

Природа этого явления в том, что ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения. Таким образом прибрежная часть моря приобретает молочный оттенок.

Ученые намерены понять природу этого явления в связи с тем, что оно может негативно влиять на рыболовство.