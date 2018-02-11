NASA показало фото «молочных вихрей» в Каспийском море
11 февраля 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
Специалистами NASA были опубликованы снимки, на которых показаны аномальные процессы, происходящие в Каспийском море и названные учеными «молочными вихрями». Снимки были сделаны спектрорадиометром MODIS аппарата "Терра".
Природа этого явления в том, что ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения. Таким образом прибрежная часть моря приобретает молочный оттенок.
Ученые намерены понять природу этого явления в связи с тем, что оно может негативно влиять на рыболовство.