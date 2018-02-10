Ученые смогли воссоздать реальный облик царицы Нефертити

Британские ученые из Бристольского университета воссоздали реальный облик царицы Нефертити. В 1898 году в Египте специалисты обнаружили мумию, которая покоилась в гробнице в Долине царей.

В научном мире ее называют «Молодой леди», при этом возраст мумии насчитывает 3400 лет. Анализ ДНК, проведенный в 2010 году, позволил установить, что мумией является царица Нефертити, мать знаменитого Тутанхамона, чье родство неоспоримо по итогам экспертизы.

Используя трехмерное сканирование, была составлена цифровая карта лица «юной леди». Затем на основе трехмерной модели и методов судебной медицины палеохудожник Элизабет Дейнис, известная своей реконструкцией внешности Тутанхамона, показала реальный облик древней царицы.