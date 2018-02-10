NASA сообщило о 4 проектах, упростивших жизнь людей на Земле

Четыре так называемых «спин-оффа», которые были созданы специалистами NASA, найдутся в доме почти каждого землянина. Однако каждый из них создавался с целью помочь астронавтам покорить космос.

Например, когда в 2015-2016 в Лос-Анджелесе была утечка газа, спасти людей удалось потому, что у них были приборы по очистке воздуха от Active Pure, которые создавались с теми же целями, но для орбиты.

Любители пива нередко пользуются изолятором, созданный из металлизированных полиэтилентерефталантных материалов – в народе он называется мини-холодильник.

Также отличилось программное обеспечение (ПО) NASA. Компания Boeing активно использует анализатор погодных условий для локаторов на своих лайнерах, передает ВладТайм. Точно такой же системой NASA пользуется для прогноза погоды на Марсе, Венере, Титане и прочих планетах.

Ещё одна разработка задействована в Excel – для очень точных расчётов. Изначально ее использовали для вычисления стоимости той или иной космической программы.