Рыбы выходили на сушу задолго до человека

По словам ученых из университета Нью-Йорка, древние рыбы обзавелись конечностями еще до того, как предки четвероногих вышли на сушу. О результатах исследования сообщает издание Cell.

Такие выводы были основаны на генетическом анализе клеток мозга ежового ската, одного из самых примитивных животных с позвоночником. Структуры мозга, благодаря которым он контролирует движения, сходны с аналогичными в мозге млекопитающих.

Отличительной особенностью скатов является то, что их брюшные плавники больше похожи на ноги с тремя гибкими сочленениями. Они используют эти ноги для того, чтобы отталкиваться от грунта, поворачиваться и совершать другие сложные движения, нехарактерные для обитателей морей.

Специалисты ещё не знают, как объяснить выход рыб на сушу, так как останков первых «рыбо-животных» найти не удалось. Но ученым удалось установить, что генетическая программа, благодаря которой формируются конечности у млекопитающих и рыб, очень похожа.