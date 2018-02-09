Ученые нашли способ очень быстро заживлять раны

Ученые из Университета Уппсалы разработали принципиально новый метод заживления ран. Благодаря обновленному подходу к данному процессу травмированные участки кожи восстанавливаются быстрее.

Специалисты начали применять молочнокислые бактерии, которые позволяют производить и доставлять в рану провоспалительные цитокины, дающие возможность направлять иммунные клетки к месту скопления инфекции.

Как уточняет издание "Здоровье", скорость заживления повреждения увеличивалась из-за позитивных изменений в микроокружении раны. Отмечается, что этот метод уже испытали не только на грызунах, но также на участке человеческой кожи, который был получен при помощи биопсии.