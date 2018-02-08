Кто заставляет российских учёных отдавать свои идеи на Запад

В погоне за импакт-фактором продуктивность российских учёных оценивается по цитируемости не в отечественных научных журналах, а в зарубежных.



"От учёных, которые, выполняя исследования за деньги госбюджета, получают прекрасные результаты, система оценки требует публикаций «там», а не на родине, - говорит замдиректора Института океанологии РАН, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Михаил ФЛИНТ. - Какая-то парадоксальная ситуация складывается! Мы собственными руками и мозгами повышаем рейтинги и капитализацию чужих журналов, причём, подчёркиваю, за деньги нашего налогоплательщика. Часто учёный ещё должен заплатить из того же бюджета или из своего кармана одну-две тысячи долларов (в зависимости от рейтинга журнала) за возможность опубликоваться за рубежом". Иногда только вмешательство ФСБ избавляет учёного от государственной измены.



"Сейчас многие иностранные журналы стали требовать не только самих статей, но и предоставления оригинальных данных, которые «подпирают» публикацию. опять возвращаюсь к парадоксальности ситуации. образно говоря, государство нам выделило пилы, бензин, инструменты, транспорт. Мы поехали в лес, напилили и накололи дров, и эти дрова отдаём, чтобы топить иностранную издательскую избу. А сами сидим в холоде! ", - негодует Михаил Флинт.



"Мы собственными руками поднимаем импакт-фактор чужих научных журналов, их капитализацию. Плюс это поднимает расценки на публикацию наших учёных в этих журналах. То есть мы ещё и платим за это! Полный абсурд! "



В США да и в других западных странах наука – это тот же бизнес со всеми своими волчьими законами и забвением этики. И надо понимать, что сейчас это не плохо, это просто «нормально».



