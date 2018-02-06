Ученые поведали о катастрофических последствиях скорой смены полюсов Земли

Крах электронной инфраструктуры, образование огромных дыр в озоновом слое, обезлюдивание целых регионов планеты. Такие последствия, по мнению специалистов, будет иметь скорая смена полюсов Земли.









Как известно из школьного курса физики, Земля окружена невидимой оболочкой - магнитным полем. Оно обеспечивает надежную защиту планеты от вредных космических изучений.

Согласно общепринятой в научных кругах точке зрения, магнитное поле создается в ядре Земли и закреплено северными и южными полюсами. Также достоверно известно, что эти полюса ранее неоднократно менялись местами.

Специалисты рассчитали, что последний раз это событие произошло около 780 тысяч лет назад. По мнению многих ученых, очередная смена полюсов не за горами.

Для главы Лаборатории физики космоса и атмосферы Университета Колорадо Даниэля Бейкера признаком скорого начала данного процесса является то, что за последние 200 лет магнитное поле стало слабее на 15%. Другое свидетельство будущей смены полюсов приведено в статье, опубликованной британской газетой Daily Mail. В материале рассказывается об изменениях, произошедших в ядре Земли. Исследователи, в частности, обнаружили, что глубокие слои расплавленного железа и никеля в ядре разделились.









Среди ученых нет единого мнения о том, какие последствия будет иметь смена полюсов. Авторы сайта rwspace.ru полагают, что это станет настоящей катастрофой для созданной человечеством электрической и электронной инфраструктуры.

Уже упоминавшийся Даниэль Бейкер предсказал, что данное явление спровоцирует образование огромных дыр в озоновом слое атмосферы и массовые отключения электроэнергии. Кроме того, согласно прогнозу специалиста, непригодными для проживания станут некоторые регионы планеты.









Ученый Джим Уайлд считает, что после того, как полюса начнут меняться местами, Земля станет беззащитной перед солнечным ветром. Так называют поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство. Вредные излучения будут оказывать негативное воздействие на планету и населяющих ее живых существ в течение нескольких веков, процитировал Уайлда портал newsfrol.ru.