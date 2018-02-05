Самарские учёные работают над качеством авиационных масел
5 февраля 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные Самарского политеха значительно продвинулись в разработке способов получения высокотемпературных смазочных материалов для газотурбинных двигателей.
Развитие авиации требует непрерывного повышения качества авиационных масел. В первую очередь это связано с повышением температурных нагрузок в агрегатах и увеличением сроков их замены. Одно из требований - способность смазочного материала долго сохранять свои свойства.
Подробности - в материале портала "Самара сегодня".