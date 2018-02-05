//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Наука 13+

В России даже тюлени боевые

5 февраля 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

В России даже тюлени боевые
globallookpress.com

В то время как одни ученые занимаются роботами, другие тренируют животных. Оказывается, тюлени могут пригодиться человеку в самых разных сферах.

Исследования показали, что тюлени – самые выгодные для служебного использования животные. Они едят меньше, например, китов, их проще осматривать и транспортировать, а также относительно нетрудно чему-то научить.  На тренировку одного тюленя нужно где-то полтора года. Сначала необходимо, чтобы он перестал бояться человека, позволял крепить оборудование.  Потом уже тюлень учится находить инородные предметы, подавать инструменты работающим на дне специалистам, а может, даже уничтожать врага. Желательно, чтобы каждый тюлень учился какой-то одной команде. 

Кроме того, как пишет «Огонек», тюленей можно использовать для мониторинга газопроводов с камерой на спине – они способны обнаружить утечку и оставить метку – груз с поплавком, который приносят в зубах.  Некоторые животные могут отслеживать состояние окружающей среды – соленость воды и температуру. 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ГБ

Михаил Делягин о "Кремлёвском списке Путина»

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

США устроили политику индивидуального психологического террора, считает эксперт

США устроили политику индивидуального психологического террора, считает эксперт

Эксперт, профессор МГУ, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло считает, что США будут вести до последнего политику индивидуального психологического террора.

//В мире

Власти Японии поддержали новую ядерную доктрину США

Власти Японии поддержали новую ядерную доктрину США

В Токио поддержали новую ядерную доктрину США. Глава МИД Японии Таро Коно заявил: «Это эффективно с точки зрения сдерживания противников в разработке ядерного оружия, защищает Японию».


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Донбасс прибыла новая партия иностранных инструкторов-подрывников

В Донбасс прибыла новая партия иностранных инструкторов-подрывников

В зону конфликта на востоке Украины прибыла новая партия инструкторов НАТО. Соответствующая информация оказалась в распоряжении разведки Донецкой народной республики, сообщил СМИ Эдуард Басурин.

//В мире

Руководство ЦРУ тайно встретилось с руководством спецслужб России

Руководство ЦРУ тайно встретилось с руководством спецслужб России

Руководство ЦРУ тайно встретилось с руководством спецслужб России. Визит в США руководителей российских спецслужб состоялся, несмотря на "кремлевский доклад".

//Новости ADWILE

//Общество

В честь погибшего в Сирии крымчанина Романа Филипова назовут улицу

В честь погибшего в Сирии крымчанина Романа Филипова назовут улицу

Власти крымской столицы рассмотрят возможность назвать улицу или площадь имени героически погибшего в Сирии пилота Романа ФИЛИПОВА.

//Общество

В Москве детям в понедельник официально разрешено пропустить уроки в школе

В Москве детям в понедельник официально разрешено пропустить уроки в школе

В Москве детям в понедельник, 5 февраля, официально разрешено пропустить уроки в школе из-за снегопада. Объявление о том, что посещение школ сегодня для учащихся свободное, сделал накануне Собянин.

//Общество

В Шереметьево таксисты из-за снегопада задирают цены

В Шереметьево таксисты из-за снегопада задирают цены

В Москве в аэропорту "Шереметьево" из-за непогоды задерживаются вылеты и прилеты. Неудобства испытывают пассажиры. Около аэропорта таксисты просили за поездку до Москвы от 8 до 10 тысяч рублей.

//Общество

В Подмосковье пропала молодая женщина Елена Самило

В Подмосковье пропала молодая женщина Елена Самило

В подмосковном Красногорске пропала Елена Самило. 2 февраля в Красногорске 34-летняя Елена Самило в 8 часов утра вышла из дома отвести в школу ребенка. Малыша в школу женщина проводила, но домой не вернулась.

//Новости партнеров

//В мире

Экс-депутат Рады рассказал о любви украинцев к красной икре и устрицам

Экс-депутат Рады рассказал о любви украинцев к красной икре и устрицам

В соцсетях обсуждают пост бывшего депутата Верховной рады Украины Виктора Уколова о пристрастии украинцев к деликатесам - особенно к красной икре и устрицам. Он показал фото с киевского рынка.

//В мире

Западные эксперты нашли слабое место России при войне с НАТО

Западные эксперты нашли слабое место России при войне с НАТО

Слабым местом России, не позволяющим ей рассчитывать на успех в случае начала войны с Североатлантическим альянсом, является состояние медицины. Такое мнение высказал западный эксперт Роберт Беркхусен.

//Общество

Елена Исинбаева в тренажерном зале готовится к родам

Елена Исинбаева в тренажерном зале готовится к родам

Олимпийская чемпионка Елена Исинаева станет мамой во второй раз со дня на день. Но до сих пор знаменитая спортсменка тренируется. Елена опубликовала в Инстаграм фотографию с большим животом.

//Общество

В Севастополе упавшие футбольные ворота убили подростка

В Севастополе упавшие футбольные ворота убили подростка

В Севастополе проводится проверка по факту гибели 13-летнего мальчика в результате падения футбольных ворот. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

//Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке опасной инфекции в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке опасной инфекции в Индии

Роспотребнадзор предупреждает россиян, планирующих поездки в Индию, о вспышке опасной вирусной инфекции - кьясанурской лесной болезни (КЛБ). По данным Минздрава Индии, за два года умерли 19 человек.

//В мире

Обнародованы подробности последнего боя погибшего в Сирии пилота Су-25

Обнародованы подробности последнего боя погибшего в Сирии пилота Су-25

В минувшую субботу в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Управлявший самолетом пилот катапультировался и принял бой с террористами на земле, в ходе которого погиб. СМИ узнали подробности инцидента.

//Наука

В России даже тюлени боевые

В России даже тюлени боевые

В то время как одни ученые занимаются роботами, другие тренируют животных. Оказывается, тюлени могут пригодиться человеку в самых разных сферах.

//Спорт

Мария Захарова: Не пора ли на допинг проверить членов МОК

Мария Захарова: Не пора ли на допинг проверить членов МОК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила проверить членов Международного олимпийского комитета (МОК) на употребление допинга.

//Общество

В Москве и Подмосковье солдаты направлены на борьбу с сугробами

В Москве и Подмосковье солдаты направлены на борьбу с сугробами

Для устранения последствий непогоды властям Москвы и ближайшего Подмосковья пришлось обращаться за помощью к военным. Примерно 100 военнослужащих и техника приступили к очистке улиц от снежных заносов.

//Общество

Крымский коммунист Степан Кискин попросил патриарха Кирилла помочь ветерану

Крымский коммунист Степан Кискин попросил патриарха Кирилла помочь ветерану

Первый секретарь комитета Симферопольского городского отделения КПРФ Степан КИСКИН обратился к патриарху РФ Кириллу с просьбой помочь ветерану ВОВ в получении квартиры.

//Общество

Погибший в Сирии пилот Су-25 служил в Приморье, власти выразили соболезнования

Погибший в Сирии пилот Су-25 служил в Приморье, власти выразили соболезнования

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким военного летчика, майора Романа Филипова, геройски погибшего в Сирии.

//Спорт

Футболисты "Зенита" не смог обыграть "Слован"

Футболисты "Зенита" не смог обыграть "Слован"

В трёх крайних товарищеских матчах питерский "Зенит" одержал крупные победы, забивая по пять или четыре мяча за игру. Соперники были не самыми сильными, но и вчера подопечных Манчини ожидала не самая сложная игра.

//Общество

ВОЗ: Употребление алкоголя может вызывать семь видов рака

ВОЗ: Употребление алкоголя может вызывать семь видов рака

Представители ВОЗ заявили о риске развития рака при употреблении алкоголя. По данным ВОЗ, в настоящее время рак является второй основной причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова объяснила, почему стремится похудеть до заветных цифр

Мария Кожевникова объяснила, почему стремится похудеть до заветных цифр

Актриса Мария Кожевникова - мама троих сыновей. Во время каждой беременности Мария поправлялась, а после родов стремилась похудеть. "... худеть буду не для эстетики, а для физического комфорта".

//Общество

Экономика и жизнь Института археологии РАН

Экономика и жизнь Института археологии РАН

В первой части нашего расследования о проблемах современной археологии – «Наука и жизнь в Институте археологии РАН» мы уже ссылались на одну из двух главных книг Александра Формозова, основателя историографии российской археологии - «Человек и наука. Записки археолога».

//В мире

Приземлившийся возле сельсовета «НЛО» вызвал переполох в Винницкой области

Приземлившийся возле сельсовета «НЛО» вызвал переполох в Винницкой области

Спасатели Винницкой области на выходных выезжали на место обнаружения «неопознанного летающего объекта». О том, что возле одного из сельсоветов приземлился НЛО, в экстренные службы сообщили местные власти.

//Шоу-бизнес

Наталия Гулькина показала взрослых сына и дочь

Наталия Гулькина показала взрослых сына и дочь

Певица, бывшая солиста группы "Мираж" Наталия Гулькина показала своих взрослых сына Алексея и дочь Яну. По признанию Натальи, она рано вышла замуж и в 20 лет уже стала мамой.

//Общество

Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в Сирии

Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в Сирии

Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в сирийском Идлибе. Летчик - майор Роман Филипов подорвал гранату, успев выкрикнуть слова «Это вам за пацанов!».

//В мире

Обнародован план захвата Донбасса украинской армией

Обнародован план захвата Донбасса украинской армией

В интернете опубликован план наступательной операции Вооруженных сил Украины на неподконтрольной Киеву территории на востоке страны. В документе говорится, что он подготовлен Генеральным штабом ВСУ.

//Спорт

МОК отказал 13 оправданным CAS спортсменам-россиянам в приглашении на ОИ

МОК отказал 13 оправданным CAS спортсменам-россиянам в приглашении на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Зимних Олимпийских играх-2018 15 россиян - 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).

//В мире

Пушков считает причиной проблем на Украине «немощные руки Киева»

Пушков считает причиной проблем на Украине «немощные руки Киева»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя нападение на здание Союза венгров в Ужгороде, назвал причиной проблем на Украине «немощные руки Киева».

//Общество

Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России

Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России

Министерство здравоохранения назвало самые распространённые виды рака в России, диагностируемые в 2016 году. Рак молочной железы является вторым по распространённости среди женщин видом онкологии.

//Общество

Собянин разрешил детям не ходить в школу 5 февраля

Собянин разрешил детям не ходить в школу 5 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье сделал важное объявление для московских школьников и их родителей. Из-за сильного снегопада посещение школ в понедельник, 5 февраля, объявлено свободным.

//Общество

В сети попало шокирующее видео, как мужчина живым котом вместо тряпки моет авто

В сети попало шокирующее видео, как мужчина живым котом вместо тряпки моет авто

Правоохранительные органы проверяют видеоролик, на котором запечатлено как мужчина моет свою машину котом. В декабре 2017 года Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

США устроили политику индивидуального психологического террора, считает эксперт

США устроили политику индивидуального психологического террора, считает эксперт

Эксперт, профессор МГУ, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло считает, что США будут вести до последнего политику индивидуального психологического террора.

//В мире

Власти Японии поддержали новую ядерную доктрину США

Власти Японии поддержали новую ядерную доктрину США

В Токио поддержали новую ядерную доктрину США. Глава МИД Японии Таро Коно заявил: «Это эффективно с точки зрения сдерживания противников в разработке ядерного оружия, защищает Японию».

//В мире

В Донбасс прибыла новая партия иностранных инструкторов-подрывников

В Донбасс прибыла новая партия иностранных инструкторов-подрывников

В зону конфликта на востоке Украины прибыла новая партия инструкторов НАТО. Соответствующая информация оказалась в распоряжении разведки Донецкой народной республики, сообщил СМИ Эдуард Басурин.

//В мире

Руководство ЦРУ тайно встретилось с руководством спецслужб России

Руководство ЦРУ тайно встретилось с руководством спецслужб России

Руководство ЦРУ тайно встретилось с руководством спецслужб России. Визит в США руководителей российских спецслужб состоялся, несмотря на "кремлевский доклад".

//Общество

В честь погибшего в Сирии крымчанина Романа Филипова назовут улицу

В честь погибшего в Сирии крымчанина Романа Филипова назовут улицу

Власти крымской столицы рассмотрят возможность назвать улицу или площадь имени героически погибшего в Сирии пилота Романа ФИЛИПОВА.

//Общество

В Москве детям в понедельник официально разрешено пропустить уроки в школе

В Москве детям в понедельник официально разрешено пропустить уроки в школе

В Москве детям в понедельник, 5 февраля, официально разрешено пропустить уроки в школе из-за снегопада. Объявление о том, что посещение школ сегодня для учащихся свободное, сделал накануне Собянин.

//Общество

В Шереметьево таксисты из-за снегопада задирают цены

В Шереметьево таксисты из-за снегопада задирают цены

В Москве в аэропорту "Шереметьево" из-за непогоды задерживаются вылеты и прилеты. Неудобства испытывают пассажиры. Около аэропорта таксисты просили за поездку до Москвы от 8 до 10 тысяч рублей.

//Общество

В Подмосковье пропала молодая женщина Елена Самило

В Подмосковье пропала молодая женщина Елена Самило

В подмосковном Красногорске пропала Елена Самило. 2 февраля в Красногорске 34-летняя Елена Самило в 8 часов утра вышла из дома отвести в школу ребенка. Малыша в школу женщина проводила, но домой не вернулась.

//В мире

Экс-депутат Рады рассказал о любви украинцев к красной икре и устрицам

Экс-депутат Рады рассказал о любви украинцев к красной икре и устрицам

В соцсетях обсуждают пост бывшего депутата Верховной рады Украины Виктора Уколова о пристрастии украинцев к деликатесам - особенно к красной икре и устрицам. Он показал фото с киевского рынка.

//В мире

Западные эксперты нашли слабое место России при войне с НАТО

Западные эксперты нашли слабое место России при войне с НАТО

Слабым местом России, не позволяющим ей рассчитывать на успех в случае начала войны с Североатлантическим альянсом, является состояние медицины. Такое мнение высказал западный эксперт Роберт Беркхусен.

//Общество

Елена Исинбаева в тренажерном зале готовится к родам

Елена Исинбаева в тренажерном зале готовится к родам

Олимпийская чемпионка Елена Исинаева станет мамой во второй раз со дня на день. Но до сих пор знаменитая спортсменка тренируется. Елена опубликовала в Инстаграм фотографию с большим животом.

//Общество

В Севастополе упавшие футбольные ворота убили подростка

В Севастополе упавшие футбольные ворота убили подростка

В Севастополе проводится проверка по факту гибели 13-летнего мальчика в результате падения футбольных ворот. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

//Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке опасной инфекции в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке опасной инфекции в Индии

Роспотребнадзор предупреждает россиян, планирующих поездки в Индию, о вспышке опасной вирусной инфекции - кьясанурской лесной болезни (КЛБ). По данным Минздрава Индии, за два года умерли 19 человек.

//В мире

Обнародованы подробности последнего боя погибшего в Сирии пилота Су-25

Обнародованы подробности последнего боя погибшего в Сирии пилота Су-25

В минувшую субботу в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Управлявший самолетом пилот катапультировался и принял бой с террористами на земле, в ходе которого погиб. СМИ узнали подробности инцидента.

//Наука

В России даже тюлени боевые

В России даже тюлени боевые

В то время как одни ученые занимаются роботами, другие тренируют животных. Оказывается, тюлени могут пригодиться человеку в самых разных сферах.

//Спорт

Мария Захарова: Не пора ли на допинг проверить членов МОК

Мария Захарова: Не пора ли на допинг проверить членов МОК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила проверить членов Международного олимпийского комитета (МОК) на употребление допинга.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В Москве и Подмосковье солдаты направлены на борьбу с сугробами

В Москве и Подмосковье солдаты направлены на борьбу с сугробами

Для устранения последствий непогоды властям Москвы и ближайшего Подмосковья пришлось обращаться за помощью к военным. Примерно 100 военнослужащих и техника приступили к очистке улиц от снежных заносов.

//Общество

Крымский коммунист Степан Кискин попросил патриарха Кирилла помочь ветерану

Крымский коммунист Степан Кискин попросил патриарха Кирилла помочь ветерану

Первый секретарь комитета Симферопольского городского отделения КПРФ Степан КИСКИН обратился к патриарху РФ Кириллу с просьбой помочь ветерану ВОВ в получении квартиры.

//Общество

Погибший в Сирии пилот Су-25 служил в Приморье, власти выразили соболезнования

Погибший в Сирии пилот Су-25 служил в Приморье, власти выразили соболезнования

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким военного летчика, майора Романа Филипова, геройски погибшего в Сирии.

//Спорт

Футболисты "Зенита" не смог обыграть "Слован"

Футболисты "Зенита" не смог обыграть "Слован"

В трёх крайних товарищеских матчах питерский "Зенит" одержал крупные победы, забивая по пять или четыре мяча за игру. Соперники были не самыми сильными, но и вчера подопечных Манчини ожидала не самая сложная игра.

//Общество

ВОЗ: Употребление алкоголя может вызывать семь видов рака

ВОЗ: Употребление алкоголя может вызывать семь видов рака

Представители ВОЗ заявили о риске развития рака при употреблении алкоголя. По данным ВОЗ, в настоящее время рак является второй основной причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова объяснила, почему стремится похудеть до заветных цифр

Мария Кожевникова объяснила, почему стремится похудеть до заветных цифр

Актриса Мария Кожевникова - мама троих сыновей. Во время каждой беременности Мария поправлялась, а после родов стремилась похудеть. "... худеть буду не для эстетики, а для физического комфорта".

//Общество

Экономика и жизнь Института археологии РАН

Экономика и жизнь Института археологии РАН

В первой части нашего расследования о проблемах современной археологии – «Наука и жизнь в Институте археологии РАН» мы уже ссылались на одну из двух главных книг Александра Формозова, основателя историографии российской археологии - «Человек и наука. Записки археолога».

//В мире

Приземлившийся возле сельсовета «НЛО» вызвал переполох в Винницкой области

Приземлившийся возле сельсовета «НЛО» вызвал переполох в Винницкой области

Спасатели Винницкой области на выходных выезжали на место обнаружения «неопознанного летающего объекта». О том, что возле одного из сельсоветов приземлился НЛО, в экстренные службы сообщили местные власти.

//Шоу-бизнес

Наталия Гулькина показала взрослых сына и дочь

Наталия Гулькина показала взрослых сына и дочь

Певица, бывшая солиста группы "Мираж" Наталия Гулькина показала своих взрослых сына Алексея и дочь Яну. По признанию Натальи, она рано вышла замуж и в 20 лет уже стала мамой.

//Общество

Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в Сирии

Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в Сирии

Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в сирийском Идлибе. Летчик - майор Роман Филипов подорвал гранату, успев выкрикнуть слова «Это вам за пацанов!».

//В мире

Обнародован план захвата Донбасса украинской армией

Обнародован план захвата Донбасса украинской армией

В интернете опубликован план наступательной операции Вооруженных сил Украины на неподконтрольной Киеву территории на востоке страны. В документе говорится, что он подготовлен Генеральным штабом ВСУ.

//Спорт

МОК отказал 13 оправданным CAS спортсменам-россиянам в приглашении на ОИ

МОК отказал 13 оправданным CAS спортсменам-россиянам в приглашении на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Зимних Олимпийских играх-2018 15 россиян - 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).

//В мире

Пушков считает причиной проблем на Украине «немощные руки Киева»

Пушков считает причиной проблем на Украине «немощные руки Киева»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя нападение на здание Союза венгров в Ужгороде, назвал причиной проблем на Украине «немощные руки Киева».

//Общество

Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России

Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России

Министерство здравоохранения назвало самые распространённые виды рака в России, диагностируемые в 2016 году. Рак молочной железы является вторым по распространённости среди женщин видом онкологии.

//Общество

Собянин разрешил детям не ходить в школу 5 февраля

Собянин разрешил детям не ходить в школу 5 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье сделал важное объявление для московских школьников и их родителей. Из-за сильного снегопада посещение школ в понедельник, 5 февраля, объявлено свободным.

//Общество

В сети попало шокирующее видео, как мужчина живым котом вместо тряпки моет авто

В сети попало шокирующее видео, как мужчина живым котом вместо тряпки моет авто

Правоохранительные органы проверяют видеоролик, на котором запечатлено как мужчина моет свою машину котом. В декабре 2017 года Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры