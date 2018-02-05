В России даже тюлени боевые

В то время как одни ученые занимаются роботами, другие тренируют животных. Оказывается, тюлени могут пригодиться человеку в самых разных сферах.

Исследования показали, что тюлени – самые выгодные для служебного использования животные. Они едят меньше, например, китов, их проще осматривать и транспортировать, а также относительно нетрудно чему-то научить. На тренировку одного тюленя нужно где-то полтора года. Сначала необходимо, чтобы он перестал бояться человека, позволял крепить оборудование. Потом уже тюлень учится находить инородные предметы, подавать инструменты работающим на дне специалистам, а может, даже уничтожать врага. Желательно, чтобы каждый тюлень учился какой-то одной команде.

Кроме того, как пишет «Огонек», тюленей можно использовать для мониторинга газопроводов с камерой на спине – они способны обнаружить утечку и оставить метку – груз с поплавком, который приносят в зубах. Некоторые животные могут отслеживать состояние окружающей среды – соленость воды и температуру.