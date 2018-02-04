Кому выгоден погром авиационной науки

Второй год в МАИ происходят диверсии: объединяют несоединимые кафедры, увольняют заслуженных педагогов и учёных и заполняют вакансии неакадемическими кадрами.



Флагман российской авиационной науки - Московский авиационный институт - в 2016 году возглавил академик Михаил Погосян, которого выперли из Объединённой авиапромышленной корпорации (ОАК) за срыв программы истребителя СУ-35 и разорительные для госбюджета художества с "Суперджетом".



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко окрестила ОАК при Погосяне "воровайкой". Нештатный и пока ещё курьёзный случай приключился с Погосяном и в МАИ. М. Погосян случайно ошибся и перевёл студенту 9 млн рублей на карту. Тому в Сбербанке карту тут же заблокировали. Парень пошёл искать, откуда свалилась манна небесная, и обалдел. Погосян, как оказалось, потери не заметил.



Под свою дочь зачистил международный отдел. Сейчас у М.Погосяна уже за 30 советников с солидными зарплатами, которые потянулись за шефом из ОАК.



В конце прошлого года на правительственном часе в Госдуме дважды Герой Советского Союза, космонавт, летчик-испытатель, депутат и выпускник МАИ Светлана Савицкая потребовала от министра образования и науки Ольги Васильевой разобраться с прогромом авиационной науки.



