Илон Маск планирует создать генномодифицированных людей для жизни на Марсе

Всемирно известный предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о своих планах. Миллиардер намерен вложить средства в создание особого вида людей, которые будут способны жить на Марсе.

Дело в том, что у Маска действительно большие планы по колонизации Красной планеты – бизнесмен намерен построить там город-миллионник. Он, однако, столкнулся с тем, что земляне пока не являются достаточно устойчивыми к радиоактивному излучению, но предполагается, что это можно исправить, передает портал Anonsens.

Согласно некоторой информации, ученые уже начали разрабатывать план по созданию нового человека, который будет приспособлен к тяжелой жизни на Марсе. Уточняется, что никаких глобальных прорывов в данной сфере пока не произошло, но специалисты находятся в самом начале своего пути.