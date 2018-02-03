И у дятлов случаются сотрясения мозга

Долгое время ученые задавали себе вопрос о том, как дятлы, постоянно стуча клювом о дерево, не разрушают себе череп. Последнее исследование доказало, что у этих птиц тоже бывают травмы мозга.

К такому мнению пришли ученые Бостонского университета, изучив структуру мозга и его химический состав у нескольких дятлов, чьи заспиртованные тела хранились в двух разных музеях города. В черепной коробке данных пернатых обнаружен тау-белок, выделяющийся при наличии серьезных травм головы у животных, в том числе и у человека, сообщает РИА Новости.

Теперь специалистам предстоит установить, указывает ли выработка этого белка на повреждение мозга или же это результат работы какого-то защитного механизма. Известно, что некоторые типы тау-белка могут защищать и восстанавливать нейроны мозга.