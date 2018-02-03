Ученые рассказали, кого собаки кусают чаще

Ученые из Ливерпульского университета утверждают, что собаки чаще кусают людей, склонных к тревожности. Также они отметили, что реальное число укушенных собаками людей выше, чем заявляет официальная статистика.

Выяснилось также, что мужчины страдают от укусов чаще, чем женщины. Данные выводы основываются на опросе и проведении психологического теста 694 жителей графства Чешир, Великобритания.

На 44 процента респондентов собаки напали в детстве или подростковом возрасте, а у 55 процентов остались неприятные воспоминания от нападения незнакомого пса. Особенно сильно "привлекают" псов те люди, которые пребывают в депрессии или испытывают стресс. Опасность значительно возрастала для тех, кто боялся быть укушенным собакой.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Epidemiology and Community Health.