Российские ученые начнут поиск следов инопланетян с созвездия Лебедя

Ученые займутся странным поведением звезды Табби, расположенной в созвездии Лебедя на расстоянии в 1500 световых лет от Земли. Колебания светимости Табби могут говорить о наличии около нее искусственных сооружений. Опубликована фотография инопланетянина в НЛО, замеченного в Италии

Специалисты из России хотят понять, в чем причина данного свечения, поэтому внесли соответствующий проект в программу фундаментальных космических исследований на 2018 год, сообщают «Известия». Отмечается, что нерегулярные затухания могут быть связаны даже со строительством искусственного сооружения — сферы Дайсона, которая могла бы потреблять энергию звезды.

Теперь российские учёные хотят положить конец спорам и кривотолкам. Они определят, что влияет на светимость «Табби» – деятельность инопланетных существ или что-то иное.

"Этот объект изучают многие зарубежные коллеги, ... но до сих пор общепризнанного объяснения нет. Одна из версий — это следы существовавшей некогда цивилизации, которая исчезла, оставив после себя такие памятники", - рассказал изданию Леонид Ксенфомалити, главный научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ. Он добавил, что ответ будут искать в течение длительного времени.

Ранее сообщалось, что уфологи в результате изучения видеотрансляции NASA сообщили, что возле Земли в космосе есть летающий город, площадь которого составляет несколько сотен квадратных километров.