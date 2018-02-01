Эксперты из Китая смогли совершить настоящий прорыв в науке и медицине. Ученым удалось напечатать на 3D принтере искусственные уши для детей, которые были рождены с микротией – недоразвитием или отсутствием ушной раковины.

Согласно последней информации, подобный эксперимент является уникальным. Подчеркивается, что китайские специалисты применяли для выращивания нового хряща в ушной раковине хрящевые клетки. Как сообщает издание EBioMedicine, впоследствии дети прошли ряд процедур по реконструкции данной части тела.

Интересно, что работы были невероятно сложными и длились около двух лет. Предполагается, что участники эксперимента будут находиться под наблюдением врачей в ближайшие годы. После изучения и анализа последствий операции ученые могут принять решение поставить подобные процедуры на поток.