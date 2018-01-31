Ученые сделали неожиданное заявление насчет женщин и шахмат

Ученые провели ряд исследований и сделали весьма неожиданное заявление насчет женщин и шахмат. Специалисты тщательно проанализировали не менее пяти миллионов разнообразных шахматных турниров.

Оказалось, что женщины чаще мужчин становятся победителями в данной игре. Ранее считалось, что мозг мужчин значительно быстрее способен принимать решения о передвижениях фигур, чтобы получить выигрышную комбинацию, передает "Свободная пресса".

Эксперты, однако, доказали, что это всего лишь стереотип. Ученые отмечают, что среди представителей сильного пола рейтинг игр действительно выше, однако дамы все же выигрывают чаще, пишет Vladtime.ru. Исследователи надеются, что этот вывод позволит уменьшить гендерную дискриминацию.