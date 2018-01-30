Останки ранее неизвестного науке динозавра обнаружены на территории Египта

Кости динозавра, который ранее был неизвестен науке, были обнаружены палеонтологами. Согласно последней информации, кости гигантских древних ящеров удалось найти на территории пустыни Сахара.

Уточняется, что группа исследователей из Университета Мансура нашла кости динозавра, а научную работу впоследствии опубликовали специалисты в соавторстве с экспертом из американского высшего учебного заведения штата Огайо Эриком Горсаком, передает издание Nature Ecologу and Evolution.

Предполагается, что останки принадлежат живому существу размером со школьный автобус с длинными шеей и хвостом. Ему было дано название Mansourasaurus shahinae.